Zakkum, Simav’da Enerji Doldurdu

ZAKKUM’UN PERFORMANSI

Kütahya’nın Simav ilçesinde bu yıl 92’incisi düzenlenen Turizm ve Ticaret Panayırı etkinlikleri kapsamında sahneye çıkan ünlü müzik grubu Zakkum, performansıyla büyük ilgi topladı. Geniş bir katılım ile Leylekkürü Fuar Alanında gerçekleştirilen konserde, binlerce müzik sever Zakkum’un eşsiz sahne şovuyla buluştu.

ENERJİK GÖSTERİ

Zakkum’un enerjik sahne performansı, dinleyicileri etkiledi. Grubun söylediği birçok hit şarkıya, alanı dolduran hayranları büyük bir coşkuyla eşlik etti. Bu etkinlik, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.