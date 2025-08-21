Haberler

Zakkum, Simav’da Enerji Doldurdu

ZAKKUM’UN PERFORMANSI

Kütahya’nın Simav ilçesinde bu yıl 92’incisi düzenlenen Turizm ve Ticaret Panayırı etkinlikleri kapsamında sahneye çıkan ünlü müzik grubu Zakkum, performansıyla büyük ilgi topladı. Geniş bir katılım ile Leylekkürü Fuar Alanında gerçekleştirilen konserde, binlerce müzik sever Zakkum’un eşsiz sahne şovuyla buluştu.

ENERJİK GÖSTERİ

Zakkum’un enerjik sahne performansı, dinleyicileri etkiledi. Grubun söylediği birçok hit şarkıya, alanı dolduran hayranları büyük bir coşkuyla eşlik etti. Bu etkinlik, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.

Van'daki geçici olarak kapatılan hayvan pazarı, aşılama ve dezenfeksiyon çalışmalarının ardından tekrar açıldı. Yetkililer, denetimlerin devam edeceğini vurguladı ve hayvan sahiplerini uyardı.
Konya’da İki Farklı Kaza Görüntüleri

Konya'nın Meram ve Karatay ilçelerinde iki ayrı trafik kazası, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Birinci kazada yayaya çarpan otomobil, diğerinde ise ters yolda giden araç kaldırımdaki bir kişiyi vurdu.

