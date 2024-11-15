Zalgiris – Fenerbahçe Maçı Canlı Yayınlanacak

FENERBAHÇE BEKO, ZALGIRIS KAUNAS İLE DEPLASMANDA BULUŞUYOR

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague’in 10. haftasında Litvanya’nın Zalgiris Kaunas takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Zalgirio Arena’da gerçekleşecek olan bu mücadele, saat 21.00’de başlayacak. Fenerbahçe Beko, Maccabi Playtika, Partizan ve LDLC ASVEL’in ardından Bayern Münih’i de mağlup ederek 7 galibiyetle Avrupa’da ikinci sırada yer alıyor. Zalgiris Kaunas, 6 galibiyetle 5 takımla birlikte 6. basamakta bulunuyor.

FENERBAHÇE BEKO’DA SAKATLIK ENDİŞESİ

Fenerbahçe Beko’da Scottie Wilbekin, Wade Baldwin IV ve Devon Hall, sakatlıkları nedeniyle bu önemli maçta oynayamayacak. Bu durum, takımın durumunu etkileyebilecek bir faktör olarak dikkat çekiyor.

ZALGIRIS KAUNAS’IN KADROSU VE PERFORMANSI

Zalgiris Kaunas, Andrea Trinchieri yönetiminde şu oyunculardan oluşuyor: Lukas Lekavicius, Dovydas Giedraitis, Sylvain Francisco, Nedas Montvila, Lonnie Walker, Deividas Sirvydis, Matt Mitchell, Edgaras Ulanovas, Ignas Brazdeikis, Arnas Butkevicius, Brady Manek, Alen Smailagic, Laurynas Birutis, Bryant Dunston, Aleksas Bieliauskas. Zalgiris, evinde oynadığı 4 maçı da kazanarak güçlü bir performans sergiliyor. Ayrıca, bu maçların ilk yarılarını önde tamamlayıp 3 maçta çift haneli farka ulaştı.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ GEÇMİŞ PERFORMANSLAR

Fenerbahçe, EuroLeague’deki son 4 maçını kazanarak dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle, bu sezon deplasmanda oynadığı 3 maçı da kazandı. Ancak, Zalgiris’in ev sahipliğinde oynanan son 4 maçı Litvanya temsilcisi kazanmış durumda. İki takım arasındaki son 5 maçta, ortalama 165,6 sayı atıldığı gözlemleniyor.

CANLI YAYIN DETAYLARI

Zalgiris – Fenerbahçe Beko maçı, Türkiye’nin En Yüksek Oranları’nı sunan Misli üzerinden canlı yayınlanacak. Misli, Zalgiris’in galibiyetine 1.53, Fenerbahçe Beko’nun galibiyetine ise 2.12 oran belirliyor.