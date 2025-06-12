Zam Süreci Kurban Bayramı’na Bırakıldı

ZAM SÜRECİNİN AÇIKLAMALARI

Sendikalar tarafından hükümete sunulan önerilerin ardından resmi açıklamalara odaklanıldı. Zam süreci, Kurban Bayramı sonrasına ertelendi. Buna bağlı olarak 4-D kamu çalışanı zammının ne kadar olacağı sorusu, kısa bir süre içinde net cevabını bulacak. Peki, 4-D kamu çalışanı zammı ne kadar olacak? İşçi maaşlarında zam yapılacak mı, zam oranı belli oldu mu? İşte detaylar.

BAKANLIKTAN YENİ AÇIKLAMALAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yakın zamanda yaptığı açıklamada, ilk zam teklifinin Kurban Bayramı sonrası sunulacağını belirtti. Işıkhan, daha önceki bir açıklamasında “24 Nisan’da yeni bir toplantı yapılacak. Bu çerçeve içerisinde hassasiyetle süreci yürütüyoruz. Şu an bir şey söylemek için çok erken. Biz Bakanlık olarak da koordinasyon sorumluluğuna sahibiz” ifadelerini kullanmıştı.

İşçiler, günlük en düşük ücretin bin 800 liraya yükseltilmesini talep etti. Ayrıca, 2025 yılının ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemler için ise yüzde 25 zam yapılması istendi.