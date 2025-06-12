Zam Teklifi Kurban Bayramı’ndan Sonra

KAMU İŞÇİLERİ İÇİN ZAM TEKLİFİ AÇIKLANACAK

Hükümet, 600 bin kamu işçisi için zam teklifini açıklamaya hazırlanıyor. Bu işçiler, toplu sözleşme sürecinin sona ermesini bekliyor. 2025-2026 dönemi için yapılacak toplu iş sözleşmesi çerçevesindeki hükümet teklifi, yarın kamuoyuna duyurulacak.

BAYRAM SONRASI ZAM TEKLİFİ GÜNDEME GELDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, zam teklifinin Kurban Bayramı sonrasında sunulacağını belirtti. Bu gelişme, kamu işçileri arasında merakla karşılanıyor.