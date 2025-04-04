“Zaman Makinesiyle Geçmişe Yolculuk Hayali.”

ZAMAN YOLCULUĞU HAYALİ VATANDAŞLARIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Zaman yolculuğu fikri, bilim kurgu dünyasının en çok merak uyandıran konularından biri. İnsanların tarihe tanıklık etme isteği ve geçmişe duyulan özlem, zaman makinesi hayalini her geçen gün daha da popüler hale getiriyor. Peki, gerçekten bir zaman makinesi olsa hangi döneme gitmek isterdik? Bu soruyu Kadıköy’de vatandaşlara yönelttik ve ilginç yanıtlar aldık.

GENÇLER İSTANBUL’UN FETHİNİ GÖRMEK İSTİYOR

“Zaman makineniz olsa hangi yıla giderdiniz?” sorusuna gençlerden en çok gelen yanıt, İstanbul’un fethi oldu. Fatih Sultan Mehmet’in liderliğinde yaşanan bu tarihi ana tanıklık etmek, özellikle gençlerin en büyük hayali. Gemilerin karadan yürütülmesi gibi efsanevi anları görmek isteyenler, bu dönemin büyüsüne kapıldıklarını belirtti.

ATATÜRK DÖNEMİNE YOLCULUK İSTEYENLER

Bir diğer popüler seçenek ise 1920’li yıllardı. Atatürk’ün inkılaplarına ve Cumhuriyetin kuruluş sürecine şahit olmak isteyenler, bu dönemin toplumsal dönüşümünü yakından görmek istediklerini söyledi. Gençler, Atatürk’ün liderliğindeki değişim rüzgarlarının etkileyici olduğunu vurguladı.

YAŞLI VATANDAŞLAR GENÇLİK YILLARINA DÖNMEK İSTİYOR

Daha ileri yaştaki vatandaşlar ise 40-50 yıl öncesine, gençlik dönemlerine gitmeyi tercih etti. O yılların samimi ilişkilerini, komşuluk bağlarını ve ailevi değerlerini özlediklerini belirten yaşlılar, günümüzde bu sıcaklığın azaldığını ifade etti. Geçmişin unutulmaz anılarını yeniden yaşamak, onlar için zaman yolculuğunun en büyük amacı.

ZAMAN YOLCULUĞU HERKES İÇİN FARKLI BİR ANLAM TAŞIYOR

Kadıköy’de yaptığımız bu röportajlar, insanların geçmişe olan bağlılığını ve farklı dönemlere duydukları ilgiyi ortaya koydu. Kimi tarihi olayları görmek isterken, kimi de kaybolan değerleri yeniden yaşamak arzusunda. Zaman makinesi hayali, herkesin kendi geçmişine veya merak ettiği tarihe doğru bir yolculuk yapma isteğini yansıtıyor.