“Zaman Makinesiyle Geçmişe Yolculuk Hayali”

ZAMAN YOLCULUĞU HAYALİ VATANDAŞLARIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Zaman yolculuğu fikri, bilim kurgu severlerin yanı sıra sıradan vatandaşların da ilgisini çekiyor. Kadıköy’de yaptığımız sokak röportajlarında, insanların hangi döneme gitmek istediklerini sorduk ve renkli cevaplar aldık.

GENÇLER TARİHİ OLAYLARI GÖZLEMLEMEK İSTİYOR

“Zaman makineniz olsa hangi yıla giderdiniz?” sorusuna gençlerin verdiği yanıtlar, tarihe olan meraklarını ortaya koydu. Birçok genç, İstanbul’un fethine tanıklık etmek ve Fatih Sultan Mehmet’i görmek istediklerini söyledi. Özellikle gemilerin karadan yürütülmesi gibi efsanevi anları gözlemleme arzusu, gençlerin tarihe duyduğu ilginin en belirgin göstergesi oldu.

ATATÜRK DÖNEMİNE YOLCULUK İSTEYENLER

Bazı vatandaşlar ise 1920’li yıllara gitmeyi tercih etti. Atatürk’ün inkılaplarına ve Cumhuriyetin kuruluş yıllarına tanıklık etmek isteyenler, bu dönemin toplumsal değişimini gözlemlemenin heyecan verici olacağını belirtti. Gençlerin bir kısmı, Atatürk’ün liderliğindeki dönüşüm rüzgarlarının etkileyici olduğunu vurguladı.

YAŞLI VATANDAŞLAR GENÇLİK YILLARINA DÖNMEK İSTİYOR

Daha ileri yaştaki vatandaşlar ise 40-50 yıl öncesine, gençlik dönemlerine gitmek istediklerini ifade etti. Geçmişin sadece tarihî olaylardan ibaret olmadığını, sosyal ilişkilerin de çok daha sıcak ve samimi olduğunu belirten yaşlılar, “Eskiden akrabalık ve komşuluk bağları daha güçlüydü” diyerek o günleri özlediklerini dile getirdi.

ZAMAN YOLCULUĞUNUN KİŞİSEL ANLAMI

Zaman makinesi hayali, herkesin geçmişe dair farklı beklentilerini yansıtıyor. Kimileri tarihin önemli anlarını görmek isterken, kimileri de kaybolan insani değerleri yeniden yaşamak arzusunda. Kadıköy’de gerçekleştirdiğimiz bu röportajlar, insanların geçmişe olan özlemlerini ve farklı dönemlere duydukları ilgiyi bir kez daha ortaya koydu. Eğer bir gün zaman yolculuğu mümkün olsaydı, herkesin farklı bir tarihî döneme ya da kişisel anılarına yolculuk yapacağı görülüyor.