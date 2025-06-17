Zamanlama, Profesyonel Portföy Yönetiminde Kritik. ARK, Circle Hisselerinde İlk Satış Yaptı. Cathie Wood, ARK Invest Lideri. ARK, 51,7 Milyon Dolar Kazandı. Circle, Yüzde 118 Değer Kazandı. ARK, En Büyük Holdinglerden Biri

PROFESYONEL PORTFÖY YÖNETİMİNDE ZAMANLAMA

Profesyonel portföy yönetimi alanında zamanlama büyük bir önem taşıyor. ARK Invest’in Circle hisselerindeki ilk satış hareketi, deneyimli yatırımcıların dalgalı kripto piyasalarında kazanç sağlama yöntemlerini göstermesi açısından dikkat çekiyor. Cathie Wood’un liderliğindeki ARK Invest, pazartesi günü Circle’dan 342.658 hisse satarak 51,7 milyon dolar değerinde bir işlem gerçekleştirmiş bulunuyor. Bu satış, Circle’ın New York Menkul Kıymetler Borsası’nda (NYSE) işlem görmeye başlamasından sadece 11 gün sonra yapıldı.

CIRCLE YATIRIMI VE KÂR ALMA İŞLEMİ

ARK’ın Circle üzerindeki ilk işlem günündeki yatırımı oldukça büyüktü. Fon, toplamda 4,49 milyon Circle hissesi alarak 373,4 milyon dolarlık bir yatırım oluşturmuştu. Kâr alma işlemine rağmen Circle, ARK’ın en büyük yatırım kalemlerinden biri olarak kalmaya devam ediyor. ARK Innovation ETF (ARKK), 5,6 milyar dolarlık yönetim altında varlıklarıyla en büyük ARK fonu olma özelliği taşıyor ve 387,7 milyon dolarlık Circle pozisyonuyla toplam varlıklarının yüzde 6,6’sını bu stablecoin ihraççısına ayırmış durumda.

CIRCLE HİSSELERİNDEKİ PERFORMANS

Circle hisselerinin performansı son derece etkileyici bir seyir izliyor. Hisse başına 69 dolardan işlem görmeye başlayan Circle, TradingView verilerine göre 16 Haziran’da 164 doları aşarak büyük bir artış gösterdi. Hisse lansmanından bu yana yaklaşık yüzde 118 değer kazanarak dün 151 dolardan kapandı. ARK’ın araştırma uzmanları, 9 Haziran’da Circle’ın halka arzının başarısının, stablecoin’lerin kripto endüstrisine yönelik kamu algısında bir dönüşüm yarattığını vurguladı.