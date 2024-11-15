“Zamansız Dayanıklılığa Sahip Otomobil Markaları”

DURUMUN DEĞİŞMESİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER

Yüksek otomobil fiyatları ve artan sanayi maliyetleri, Türkiye’deki sürücüleri az sorun çıkaran dayanıklı araçlara yönlendiriyor. Yüksek vergi dilimleri, artan akaryakıt maliyetleri ve yedek parça fiyatları, daha uzun süre kullanılabilen araçların tercih edilmesine yol açıyor. İstanbul İkitelli Sanayi Sitesi’nde 25 yıldır oto tamiriyle ilgilenen Kürşat Değirmenci, piyasada tamirciye en az uğrayan dört otomobil markasını belirtiyor.

TAMİRCİ DOSTU MARKALAR

Değirmenci’ye göre, dünya genelinde en az sorun çıkaran ve dayanıklılığıyla tanınan markalar şu şekildedir:

– Toyota

– Mazda

– Honda

– Subaru

Değirmenci, bu markalar için “Bu araçlar hem Türkiye’de hem de dünyada en sorunsuz, en dayanıklı otomobiller olarak öne çıkıyor” diyerek, düzenli bakımları yapıldığı sürece bu araçların tamir servisi görmeyeceğini aktarıyor.

TÜRKİYE’DE JAPON OTOMOBİLLERİNE İLGİ ARTOR

Türkiye’deki vergi yükü, yedek parça masrafları ve sanayi giderlerinin artması, sürücüleri daha dayanıklı otomobiller arayışına itiyor. Japon otomobilleri, yalnızca düzenli bakımlarla uzun süre boyunca kullanılabiliyor ve bu araçlar sürücüleri yolda bırakmıyor. Değirmenci, “Yağını, suyunu tamamladığınız ve yakıtınızı doğru yerden aldığınız sürece bu araçlar sizi sanayinin yolunu unutturur” sözleriyle Japon otomobillerinin dayanıklılığını bir kez daha vurguluyor.

Tamirci dostu olarak tanımlanan bu dört Japon markası, dayanıklılıkları ve sağlamlıkları sayesinde tamircilerin de ilgisini çekiyor. Kullanıcılar, sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde bu araçlardan uzun ömürlü bir kullanım elde ediyor. Japon otomobilleri, düşük arıza oranları ile tanınırken, uzun ömürlü parçalarıyla da sürüş deneyimini sanayiden uzak tutuyor.