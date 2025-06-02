Zamfara’da 20 Çete Üyesi Öldürüldü

NİJERYA’DA HAVA OPERASYONU YAPILDI

Nijerya’nın kuzeyinde bulunan Zamfara eyaletinde gerçekleştirilen hava operasyonunda 20 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiği bildiriliyor. Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Ehimen Ejodame, yaptığı yazılı açıklamada, Zamfara’daki Mai-Galma bölgesinde silahlı çetelere karşı hava operasyonları düzenlendiğini ifade ediyor. Ejodame, bu operasyonlar sonucunda 20 silahlı çete üyesinin öldüğünü ve çok sayıda çete üyesinin yaralı olarak kaçtığını aktarıyor.

NİJERYA’DA GÜVENLİK SORUNLARI

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri olan Boko Haram ve DEAŞ’ın Batı Afrika kolu ISWAP’ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olabiliyor. Ancak buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sık sık rastlanıyor. Silahlı kişiler genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.