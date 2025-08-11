Zamlı Akaryakıt Fiyatları Gündemde!

BENZİNE VE MOTORİNE ZAM DÖNEMİ

Benzin, mazot ve motorin fiyatlarında yapılan artışlar, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Fiyatlardaki dalgalanmalar sebebiyle, benzin litre fiyatı ve mazot litre fiyatı gibi sorular günlük olarak soruluyor. Ayrıca, “güncel benzine zam geldi mi?”, “benzine indirim var mı?”, “mazota zam var mı?” gibi sorular da araç sahipleri tarafından yanıt bulmak amacıyla sorgulanıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

11.08.2025 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir: Kurşunsuz 95 (Excellium) litre başına 51,49 TL, motorin litre başına 52,04 TL, motorin (Excellium) litre başına 52,04 TL, fuel oil kilogram başına 31,63 TL. Akaryakıt fiyatları hakkında en güncel bilgiyi almak için sık sık kontrol yapılması gerekiyor.

FİYAT HESAPLAMA YÖNTEMLERİ

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle belirleniyor. KDV hariç rafineri satış fiyatı hesaplanırken, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru dikkate alınıyor. Bu süreçte elde edilen gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı, dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatlarla birlikte değişiklik gösterebiliyor. Rekabet ve serbesti nedeniyle, fiyatlar şirketler ve ikamet edilen şehirlere göre farklılık arz edebiliyor.