Zamlı Akaryakıt Fiyatları Hakkında Bilgi

BENZİNE VE MOTORİNE ZAM HABERLERİ

Benzin, mazot ve motorin fiyatlarına yapılan zamlar, gün geçtikçe ülke genelinde büyük bir merak konusu haline geliyor. Vatandaşlar, “Benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar?” ve “Mazot litre fiyatı, kaç TL?” sorularını sıkça araştırıyor. Bu dalgalanmalar sebebiyle, araç sahipleri “Güncel benzine zam geldi mi?”, “Benzine indirim var mı?”, “Mazota zam var mı?” gibi sorularla benzin ve mazot fiyatları hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. İşte, 21.06.2025 tarihli güncel akaryakıt fiyatları: Kurşunsuz 95 (Excellium) litre fiyatı 51,50 TL, motorin litre fiyatı 54,74 TL, motorin (Excellium) litre fiyatı 54,74 TL ve fuel oil kilogram fiyatı 32,59 TL olarak belirlenmiştir.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatı üzerine ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle hesaplanıyor. Bu hesaplama sırasında KDV hariç rafineri satış fiyatı elde ediliyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru esas alınarak hesaplanıyor. Bu işlemler sonucunda oluşan fiyatlarda, dağıtım firmalarının rekabetçi ve serbest piyasa koşulları nedeniyle küçük değişiklikler olabiliyor.