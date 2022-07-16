Zamlı emekli maaşları için açıklama

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği haber geldi. Zamlı maaşların ne zaman yatacağı merak konusu oldu.

Milyonlarca emekli açıklanan enflasyon farkının ardından zamlı maaşlarının yatmasını bekliyor. Tüm kamu personeli 8 Temmuz’da zamlı maaşlarını aldı ancak emekli henüz zamlı maaşlarına ulaşamadı.

Emekli ve memurun maaş artışı 4 Temmuz’da açıklanan ilk 6 aylık enflasyona göre netleşmişti. Buna göre; memur ve memur emeklisinin maaşına yüzde 41.69 oranında zam yapılmıştı.

Bu artış hesap edilirken toplu sözleşme zammı ve ilk 6 ayda oluşan enflasyon farkı baz alınmıştı. Öte yandan SSK ve Bağkur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmesi bulunmuyor.

Bu yüzden ilk 6 ayda oluşan yüzde 42.35’lik zam uygulanacak. Emekli maaşlarına zam kararı sonrası gözler emekli aylıklarının yatırılacağı güne çevrildi. Zammın ardından maaşların yatacağı tarihler de belli oldu.

BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞINI NE ZAMAN ALACAK?

Buna göre tahsis numarasının son rakamı 9,7,5 olanlar 25 Temmuz’da maaşlarını alacaklar.

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar 17 Temmuz’da zamlı maaşlarını alacaklar.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT’lilerle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Bilgin EYT’lilerle ilgili olarak, “EYT ile ilgili çalışmalarımız da var. Listenin ilk sırasında sözleşmeliler var. Ondan sonra EYT de var… Ondan sonra tekrar asgari ücret var. Yıl sonuna kadar bunlardan birkaçını daha tamamlayacağız. Bu sorunlar halledilecek. Bu önümüzdeki sorunların hepsini çözeceğiz” ifadelerini kullandı.