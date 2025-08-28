Zan Zuzek Ve Göktan Gürpüz Hazırlanıyor

FUTBOLCULAR NEDEN ZOR BİR MAÇ OLACAĞINI BELİRTİYOR

Gençlerbirliği’nin öne çıkan futbolcuları Zan Zuzek ve Göktan Gürpüz, 31 Ağustos Pazar günü evlerinde oynayacakları Fenerbahçe maçının zor geçeceğine dikkat çektiler. Takım, Trendyol Süper Lig’in 4. haftası için hazırlıklarını bugün yapılan antrenmanla sürdürdü. İdmanın öncesinde kamuoyuna açıklamalarda bulunan Zuzek ve Gürpüz, takımın motivasyonu hakkında bilgiler verdiler.

ZAN ZUZEK’İN PERFORMANS BEKLENTİSİ

Zan Zuzek, Fenerbahçe karşılaşmasının heyecan verici olduğunu dile getirirken, “Umarım son 3 maçtan daha iyi bir performans ortaya koyarız” dedi. Güçlü bir rakiple mücadele edeceklerini vurgulayan Zuzek, “Bu maçın gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Umarım iyi bir maç çıkarırız” ifadesini kullandı.

GÖKTAN GÜRPÜZ’DEN HAZIRLIK MESAJI

Göktan Gürpüz ise Fenerbahçe maçının zorluk derecesine işaret ederek, “İyi hazırlandığımızı düşünüyoruz” sözleriyle takımın hazırlık sürecine olan inancını ifade etti. Takım olarak sahada en iyisini yapmak istediklerini dile getiren Gürpüz, “Umarım sahada elimizden gelenin en iyisini yaparız” dedi.

ANKARA’DAN MAÇ HEYECANI

Gençlerbirliği, taraftarlarının desteğiyle Fenerbahçe’ye karşı etkili bir oyun sergilemeyi hedefliyor. Bu önemli karşılaşma, takım için büyük bir fırsat oluşturuyor ve futbolseverlerin merakla beklediği bir etkinlik haline geliyor.