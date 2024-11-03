More
Gündem

Zanaat Atölyeleri 81 İlde Öğrencilere Açılıyor

zanaat-atolyeleri-81-ilde-ogrencilere-aciliyor

ZAHA ATÖLYELERİ GENEL TANITIM

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ‘Beceri Geliştirme Programı’ çerçevesinde zanaat atölyelerinin 81 ilde açılacağını duyurdu. Bakanlıktan gelen bilgilere göre, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesindeki ortaöğretim kurumlarında temmuz ayında faaliyete geçirilen zanaat atölyeleri öncelikle 10 ilde 196 okulda başlatıldı. Daha sonrasında, 18 ilde 270 okulda deneyimlemek amacıyla uygulanan projeden, 129 farklı modüler kurs programında 7 ve 8. sınıf öğrencileri yaz dönemi boyunca ücretsiz olarak faydalandı.

ÖĞRENCİLERE FAYDA SAĞLIYOR

Ortaokul 7 ve 8. sınıf öğrencilerine meslekleri tanıma, atölye ortamını deneyimleme ve değişik alanlarda temel beceriler edinme fırsatı sunan bu atölyeler, öğrencilerin gelecekteki kariyer planlamalarında destek olmayı amaçlıyor. Aynı zamanda, çocukların ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmesine olanak tanıyor. Zanaat atölyeleri, “Beceri Geliştirme Programı” eşliğinde, 81 ilde Valiliklerce uygun görülen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında, MEB’e bağlı resmi ve özel örgün ilköğretim ortaöğretim kurumlarında en az 7. sınıf düzeyinde eğitim gören öğrencilere hizmet verecek.

BAŞVURU VE DETAYLAR

Başvurular ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenler, “https://e-kurs.meb.gov.tr” internet adresini ziyaret edebilirler.

ÖNEMLİ

Gündem

Teröristlere Ait Silahlar Ele Geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait pek çok silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.
Flaş

“Kadın Penceresinden Helikopteri Gördü”

İstanbul Başakşehir'de bir kadın, elektrik tellerine bakım yapan helikopteri camından izleyerek heyecan dolu anları görüntüledi. O anlar çevredeki vatandaşları da şaşırttı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.