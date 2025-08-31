Zaniolo, Transfer İçin İtalya’ya Gitti

GALATASARAYLI ZANIOLO İTALYA’DA

Galatasaray formasını giyen Nicolo Zaniolo, Rizespor karşılaşmasının ardından soluğu İtalya’da aldı. İtalyan basınında yayımlanan haberlere göre, 26 yaşındaki futbolcu, pazar sabahı Milano’da görüldü.

TRANSFER İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İtalya’dan Udinese’nin ilgilendiği Zaniolo’nun, menajeri Claudio Vigorelli ile birlikte transfer için aktif olarak çalışmalara başladığı ifade edildi. Zaniolo’nun transferi için zamanın kısıtlı olduğu ve İtalyan futbolcunun Udinese ile müzakerelerin son aşamalarına geldiği belirtildi.

ZANIOLO’NUN HEDEFİ

26 yaşındaki futbolcunun, tanıdığı bir ligde yeni bir başlangıç yapmak amacıyla İtalya’ya dönmek istediği ve önümüzdeki yıl düzenlenecek Dünya Kupası’nda mücadele etmek istediği aktarıldı.

Galatasaray’da bu sezon 4 maçta şans bulan Zaniolo, 12 milyon euro değerinde bir futbolcu olarak 1 asist yaptı.