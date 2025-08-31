Zaniolo, Transfer İçin İtalya’ya Gitti

ZANIOLO İTALYA’YA GİTTİ

Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo, Rizespor maçının ardından soluğu İtalya’da aldı. İtalya’daki basında çıkan haberlere göre, 26 yaşındaki futbolcu, pazar sabahı Milano’da görüldü.

UDINESE İLGİSİ

İtalya’dan Udinese’nin Zaniolo’ya ilgi gösterdiği, futbolcunun menajeri Claudio Vigorelli ile birlikte transfer için aktif bir şekilde harekete geçtiği yazıldı. Zaniolo’nun transfer sürecinin hızlanması gerektiği ve Udinese ile olan görüşmelerin son aşamaya geldiği aktarıldı.

26 yaşındaki futbolcunun, aşina olduğu bir ligde yeni bir başlangıç yapmak amacıyla İtalya’ya dönmek istediği ve gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası’nda yer almak istediği belirtildi.

GALATASARAY’DA PERFORMANSI

Galatasaray’da bu sezon 4 maçta oynayan Zaniolo, 12 milyon euro değerinde ve bu süre zarfında 1 asist yaptı.