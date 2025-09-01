Zaniolo, Udinese’ye Kiralık Olarak Geçiyor

NİCOLO ZANIOLO GALATASARAY’DAN UDiNESE’YE GEÇİYOR

Galatasaray’da transfer olduğu günden beri istenilen performansı gösteremeyen İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, takımdan ayrılma aşamasına geldi. Di Marzio’nun bildirdiğine göre; Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Udinese ile futbolcu için anlaşma sağladı. Haberde, Zaniolo’nun transferinin satın alma opsiyonlu kiralama yolu ile gerçekleştirileceği ifade ediliyor.

SAĞLIK KONTROLÜNÜ GEÇTİ

Zaniolo, pazar günü İtalya’ya gidişinin ardından bugün Udinese için sağlık kontrolünden geçti. Yıldız oyuncunun kısa süre içinde resmi imzayı atması bekleniyor. Bu sezon Galatasaray forması ile 4 maçta görev alan 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, bu müsabakalarda 1 asist yapma başarısını gösterdi.