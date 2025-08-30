Zanlı, 15 yaşındaki kızı öldürdü

OLAYIN DETAYLARI

Üniversite öğrencisi olmadığı öğrenilen zanlının, 15 yaşındaki kız çocuğunu öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdiği belirlendi. Şüphelinin 24 ayrı suç kaydının bulunduğu ve kampüste düzenlenen etkinliğe sivil olarak giriş yaptığı tespit edildi. Kişi, daha sonra kendi kafasına sıkarak intihar etti. Üniversite öğrencisi olmadığı öğrenilen şahsın, üniversitede gerçekleştirilen etkinliğe dışarıdan geldiği öğrenildi. Olayın yaşandığı kafede o esnada bir düğün olduğu, genç kızın yarı-zamanlı çalışarak düğünde garsonluk yaptığı bilgisi yer aldı. Ayberk K.’nın 24 adet suç kaydı bulunduğu belirtildi.

ÜNİVERSİTE AÇIKLAMASI

Boğaziçi Üniversitesi’nden konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Üniversitemizin Güney Kampüsü Kale Kapısı’nda sivil bir vatandaşın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştiren failin aynı silahla intihar ettiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturmayla ilgili Üniversitemiz gerekli iş birliğini yerine getirmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.” ifadelerine yer verildi.