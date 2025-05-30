Zanlı, Keçiören’de Vurulanı Yakalandı

KEÇİÖREN’DE YARALAMA OLAYI

Ankara’nın Keçiören ilçesinde meydana gelen olayda, bir şahsın kafasından vurularak yaralandığı bildirildi. Olayın anı, bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Edinilen bilgiler doğrultusunda, Keçiören Ayvalı pazar yerinde akşam saatlerinde Abdullah Ü. adlı birey kafasından vuruldu.

ZANLI YAKALANDI

Emniyet ekiplerinin hızlı çalışmaları sonucunda, Abdullah Ü.’yü vuran kişi ile ilgili detaylar belirlendi. Yapılan araştırmalara göre, saldırıyı gerçekleştiren şahsın, daha önce arasında husumet bulunan iş arkadaşı İ.K. olduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan İ.K., güvenlik güçleri tarafından yakalandı ve gözaltına alındı. Konuyla ilgili olarak soruşturma devam ediyor. Saldırı anının cep telefonu kamerasına yansıdığı bilgisi de kaydedildi.