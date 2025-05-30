Zanzibar’da Sertifika Töreni Gerçekleşti

ETKİLEYİCİ BİR KÜLTÜREL ETKİNLİK

Zanzibar Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nde mayıs ayında gerçekleştirilen sertifika töreni, Türk sanat müziğiyle zenginleşen bir kültürel programa dönüştü. Tören, bölgenin yetenekli sanatçı grubunun Tarab enstrümanları eşliğinde seçkin Türk sanat müziği eserlerini icra etmesiyle başladı. Özel olarak oluşturulan sanatçı grubu, kısa bir zaman diliminde Türk sanat müziği eserlerini büyük bir özveriyle öğrenerek etkileyici bir performans hazırladı.

KATILIMCILAR ÜZERİNDE İZ BIRAKAN ANLAR

Törene katılan misafirler ve kursiyerler, ilk defa Türk sanat müziğiyle tanışma fırsatı buldu. Bu özel anlar, Türk kültürünün derinliğini ve müziğin evrensel dilinin büyüsünü hissetmelerine yardımcı oldu. Program, müziğin kültürler arası birleştirici gücünü gözler önüne serdi. Türk sanat müziği eserleri, katılımcılar tarafından yoğun ilgi ve büyük beğeniyle karşılandı.

Tören, Türkçe kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarının takdim edilmesiyle son buldu. Bu an, katılımcılar için büyük bir mutluluk kaynağı oldu ve kültürel bağların güçlenmesine vesile oldu.