Zaporijya’da operasyonlar durduruldu

Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi Energoatom, Zaporijya Nükleer Santrali’nde operasyonların durdurulduğunu duyurdu.
Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi Energoatom, Rusya’nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali’nde operasyonların tamamen durdurulduğunu açıkladı.
Konuya ilişkin açıklamada, santraldeki 6 numaralı güç ünitesinin şebekeden ayrıldığı ve faaliyetin tamamıyla durdurulduğu bilgisi yer aldı.
Operasyonların durdurulmasının, güvenlik tedbirleri kapsamında gerçekleştirildiği duyuruldu.
Kiev yönetimi, çarşamba günü, Avrupa’nın en büyük nükleer enerji santrali olan Zaporijya’nın çevresinde yaşayanlara tahliye çağrısında bulunmuştu.
Ukrayna ve Rusya, birbirlerini söz konusu nükleer tesisi bombalamakla suçluyor.