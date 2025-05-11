Haberler

Zara’da Anneler Günü Etkinliği Yapıldı

ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Sivas’ın Zara ilçesinde Anneler Günü nedeniyle özel bir etkinlik gerçekleştiriliyor. Zara Belediyesi, bu anlamlı gün dolayısıyla bir düğün salonunda program düzenliyor. Etkinlikte, halk oyunu ekibinin gösterisi ve müzik dinletisi yer alıyor. Ayrıca, Kaymakam Enes Emircan Buyuran ve Belediye Başkanı Fatih Çelik, yılın annesi seçilen Şirin Taşkın’a plaket takdim ediyor. Şehit annelerine de özel hediyelerin verildiği etkinlikte, yapılan çekilişle 11 anneye farklı hediyeler sunuluyor.

ANNELERİ KUTLAMA FIRSATI

Belediye Başkanı Fatih Çelik, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da belediye olarak Anneler Günü programı düzenledik. Bu vesileyle şehit annelerimizle, gazilerimizin anneleriyle, ilçemizde ikamet eden annelerimizle bir araya gelerek, günlerini kutlama imkanı bulduk.” şeklinde ifade ediyor. Bu organizasyon, kadınların değerini vurgulamak ve sosyal bağları güçlendirmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Atv Yayın Akışı Merakla Takip Ediliyor

11 Mayıs'ta ATV'de yayınlanacak Kim Milyoner Olmak İster programının canlı izleme linki arayışları sürüyor. Yarışma izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.
Haberler

Antalya’da Polisler Darp Etti

Antalya'da motosikletli polislerin bir vatandaşı darp etmesine dair görüntülerin sosyal medyada viral olması sonrası, iki polis memuru görevden alındı ve inceleme başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.