Zara’da Galip Ergüt İçin Mesire Açıldı

SİVAS’TA YENİ BİR MESİRE ALANI HİZMETE AÇILDI

Sivas’ın Zara ilçesinde, merhum belediye başkanı Galip Ergüt anısına yaptırılan mesire alanı törenle açıldı. Zara Belediyesi, Karşıyaka Mahallesi Çamlık mevkiinde, 1999-2009 yılları arasında görev yapan Galip Ergüt’ün anısına bir mesire alanı oluşturdu.

AİLELER GÜVENLE PİKNİK YAPABİLECEK

Törende konuşan Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, Galip Ergüt’ün ilçede belediye başkanlığı yaptığı süre zarfında birçok esere imza attığını ve bu mesire alanını açmanın kendileri için bir mutluluk kaynağı olduğunu söyledi. Çelik, mesire alanında 24 saat güvenlik kameralarıyla izleme yapılacağını ve güvenlik personelinin görev alacağını vurguladı. “Kameriye, barbekü, seyir terası, çocuk oyun alanları, mescit ve bulaşıkhanenin yer aldığı mesire alanımızda ailelerimiz Zara manzarası eşliğinde güvenle piknik yapabilecek.” dedi. Ayrıca, Galip Ergüt’ün eşi Aliye Ergüt’e bir plaket takdim edildi.

PROGRAMDA DİĞER İSİMLER DE YER ALDI

Açılış programına Zara Kaymakamı Mehmet Ali Atak, Zara Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Ufuk Rufayi Şimşek, muhtarlar, iş insanları ve yerel vatandaşlar katılarak destek verdi.