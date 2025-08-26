Zara’da İnek Sulama Kanalından Kurtarıldı

İNEK KURTARMA OPERASYONU

Sivas’ın Zara ilçesinde bir inek, sulama kanalına düşmesi sonucu köylülerin uzun uğraşlarıyla kepçe yardımıyla kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre olay, Zara’ya bağlı Çaypınar ve Akdeğirmen köylerinin ortak merasında gerçekleşti. Çaypınar köyünde yaşayan T.D.’ye ait olan bir inek, sulama kanalına düştü. İneğin kanala düştüğünü yaklaşık bir saat sonra fark eden sahibi, durumu yetkililere bildirerek yardım istedi.

KÖYLÜLER SEFERBER OLDU

Köylüler, ineği kurtarmak için seferber oldu. Yaklaşık 5 saat süren tüm çabalara rağmen, hayvan kanaldan çıkarılamadı. Bunun üzerine, Zara ilçesinden getirilen kepçe yardımıyla inek bulunduğu yerden kurtarıldı. Köylüler, başarılı kurtarma operasyonunda emeği geçen ekipler için teşekkürlerini iletti.

BEKLEYİŞ VE ÇABALAR

Köy sakini Nurettin Kaya, ineği kurtarma çalışmalarının uzun sürdüğünü ifade etti. Kaya, “Hayvanlarını otlatan bir komşumuzun ineği su kanalına düşüyor. Daha sonra komşumuz, ineği yaklaşık bir saat sonra fark ediyor. İneği düştüğü kanaldan kurtarmaya çalışıyor fakat başaramıyor. Çevredekilerden de yardım alarak ineği çıkarabilmek için uğraşıyoruz. Ancak hala sonuç alamıyoruz ve toplamda 5 saat kadar bekliyoruz. Sonunda kendi imkanlarımızla bir arkadaşımızın kepçesini kamyonla olay yerine getirdik. Yarım saatlik bir çabanın ardından ineği kurtardık” dedi.