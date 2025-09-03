Haberler

Zara’da Mevlit Kandili Kutlandı

DUALARLA MEVLİT KANDİLİ KUTLANDI

Sivas’ın Zara ilçesinde Mevlit Kandili kapsamında dualar yapıldı, Kur’an-ı Kerim tilavetleri gerçekleştirildi ve vatandaşlara çeşitli ikramlar sunuldu. Program, Zara Merkez Camisi’nde düzenlendi ve Peygamber Efendimizin doğduğu gece olması dolayısıyla Sakal-ı Şerif vatandaşların ziyaretine açıldı.

Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerifi Ziyarete Açıldı

İlçe Müftüsü Yunus Güleç, Sakal-ı Şerif’i ilk defa bir Mevlid Kandili etkinliğinde ziyarete açtıklarını belirtti. Güleç, “Yılda bir kez ve Kadir Gecesinde ziyarete açtığımız Sakal-ı Şerif için bu yıl farklı bir uygulama ile Kadir Gecesinde de ziyarete açtık” dedi.

ÖNEMLİ

Haberler

YouTube Premium Aile Planı Kontrol Edilecek

YouTube, Premium Aile planında 'aynı adreste yaşama' kuralını sıkı denetlemeye alıyor. Üyeler, 30 günde bir konum doğrulaması yapmak zorunda kalacak. Aksi halde ayrıcalıklarını yitirecekler.
Haberler

Adana’da Motosikletli Saldırıda İki Yaralı

Adana'nın Seyhan ilçesinde motosikletli saldırganlar bir çay ocağına silahlı saldırı düzenleyerek iki kişiyi yaraladı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.