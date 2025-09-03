Zara’da Mevlit Kandili Kutlandı

DUALARLA MEVLİT KANDİLİ KUTLANDI

Sivas’ın Zara ilçesinde Mevlit Kandili kapsamında dualar yapıldı, Kur’an-ı Kerim tilavetleri gerçekleştirildi ve vatandaşlara çeşitli ikramlar sunuldu. Program, Zara Merkez Camisi’nde düzenlendi ve Peygamber Efendimizin doğduğu gece olması dolayısıyla Sakal-ı Şerif vatandaşların ziyaretine açıldı.

Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerifi Ziyarete Açıldı

İlçe Müftüsü Yunus Güleç, Sakal-ı Şerif’i ilk defa bir Mevlid Kandili etkinliğinde ziyarete açtıklarını belirtti. Güleç, “Yılda bir kez ve Kadir Gecesinde ziyarete açtığımız Sakal-ı Şerif için bu yıl farklı bir uygulama ile Kadir Gecesinde de ziyarete açtık” dedi.