Zara’da Sağanak ve Taşkın Tarım Arazilerini Vurdu

SAĞANAK YAĞIŞ VE SU TAŞKINLARI TARIM ARAZİLERİNE ZARAR VERDİ

Sivas’ın Zara ilçesinde etkisini gösteren sağanak yağış, beraberinde su taşkınlarını da getirdi. Bu taşkınlar sonucunda bazı tarım arazileri su altında kaldı. İlçe merkezine bağlı Üngür, Yarımkaya, Mahmutağa Çiftliği köyleri ve Kırıklı mezrasında ekili tarım alanları su taşkınlarından dolayı zarar gördü.

ÇİFTÇİLER DURUMU YETKİLİLERE İLETTİ

Sağanak yağış sebebiyle yaşanan su taşkınlarından etkilenen çiftçiler, Zara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iletişime geçerek zararlarını bildirdi. Taşkın felaketi yaşanan alanı ziyaret eden Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, küresel ısınmanın bu tür doğal felaketlerin artmasına neden olduğunu vurgulayarak, tarım sigortası yaptırmanın önemine dikkat çekti. Zeki Şimşek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.