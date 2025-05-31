“Zara’da Şenlik Etkinlikleri Gerçekleşti”

KÖYDE ŞENLİK VAR PROJESİ HAYATA GEÇTİ

Sivas’ın Zara ilçesinde “Köyde Şenlik Var” isimli proje gerçekleştirildi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İstanbul Göktürk ve Sivas şubeleri, Yapak köyündeki Özköyler İlk ve Ortaokulu’nda bir hafta süren etkinlikler düzenledi. Proje kapsamında, katılımcılar çeşitli aktivitelerle buluştu.

ÇYDD Göktürk Şubesi Başkanı Yeşim Fatma Tektaşlı, “İstanbul ve Sivas şubelerimizin ortak çalışmalarıyla üniversite öğrencilerimizden oluşan bir grup, Zara ilçesine bağlı Yapak köyündeki okulda bir hafta süreyle çocuklarla etkinlikler düzenlediler. Gerçekleştirilen etkinliklere büyük, küçük her yaştan insanlarımızın katılımı bizleri çok mutlu etti.” şeklinde açıklamada bulundu.

RESMİ İSİMLER ETKİNLİKTE YER ALDI

Ünlü isimlerin de katıldığı etkinlikler, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve aileleri tarafından desteklendi. Bu durum, organizasyonun başarısını ve toplumsal dayanışmayı artıran bir unsur olarak öne çıktı.