Zara’da Yangın Eğitimi Tamamlandı

SİVAS’IN ZARA İLÇESİNDE EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ

Sivas’ın Zara ilçesinde “Yangınlara Hazırlık ve Doğa Okuryazarlığı” tema doğrultusunda uygulamalı bir eğitim programı gerçekleşti. Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın iş birliğiyle ilçe merkezinde yapılan bu proje kapsamında, hem dernek üyelerine hem de mahalle muhtarları ve vatandaşlara yönelik uygulamalı eğitimler verildi.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ’NDEN PROF. DR. CUMHUR GÜNGÖROĞLU’NUN KATKISI

Eğitimler, Karabük Üniversitesi Orman Mühendisliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cumhur Güngöroğlu tarafından Zara Şehitler Parkı ve Zara Cumhuriyet Ormanı’nda üç gün boyunca sürdürüldü. Bu eğitimlerde katılımcılara doğru fidan dikimi teknikleri, fidan yetiştirme süreçleri, orman yangınlarına karşı alınması gereken tedbirler ve yangın anında yapılması gereken ilk adımlar hakkında uygulamalı bilgiler aktarıldı.

EĞİTİMLERİN AMACI VE ÖNEMİ

Güngöroğlu, eğitim programı hakkında yaptığı açıklamada, doğanın yeşillendirilmesi ve ormanların korunması üzerine yoğunlaştıklarını belirtti. Eğitimler süresince Zara Cumhuriyet Ormanı’nın incelenme fırsatını bulduğunu söyleyen Güngöroğlu, şunları ifade etti: “Toprak yapısı olmayan, kayaların ortaya çıktığı oldukça zor bir arazide ormanlaştırmaya çalışıldığını gözlemledik. Henüz bebek aşamasındaki ormanda, orman ağaçlarıyla birlikte canlıların ihtiyaçlarını karşılayacak yemişli çalımsı bitkilerin de ekilmesi gerekmektedir.” Ayrıca, yerleşim alanlarının içinde bir tepenin ağaçlandırılmasının önemin altını çizen Güngöroğlu, “bu durum, güvenlik önlemleri açısından önemlidir ve bölge halkının orman yangınları konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitim alması zorunlu hale gelmiştir. Bizler de eğitimlerimizi tamamladık.” dedi.