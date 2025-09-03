Haberler

Zara’da Yangın Kontrol Altında

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Sivas’ın Zara ilçesinde, makilik bir alanda meydana gelen yangın kontrol altına alınmaya çalışıyor. Alınan bilgilere göre yangın, Sivas-Giresun karayolu üzerindeki Zara ilçesi sınırlarına dahil Geminbeli geçidinde bilinmeyen bir nedenle çıktı. Hızla yayılan alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

ORMAN VE İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALEDE BULUNUYOR

Olay yerine yönlendirilen orman ile itfaiye ekipleri, yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına almak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Yangının büyümesini önlemek için ekipler, hızlı bir şekilde müdahale ediyor. Alevlerin daha fazla yayılmaması için gerekli önlemler alınıyor.

