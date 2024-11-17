Zara’nın Hayatını Şekillendiren Deneyimleri Açıklandı

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR YAPTI

Zara, ‘Film Gibi Hayatlar’ programında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Pilot olma hayaliyle büyüyen ünlü sanatçı, yarışmalarda elde ettiği birinciliklerin hayatındaki etkilerini anlattı. Zara, “Birincilikler beni konservatuara götürdü. Bildiğim tek türkü Kırşehir türküsüydü. Tüm sınavlara da bu türküyle girdim ve iki defa birinci oldum. Bu türküyle TRT’de çok değerli şeflerle çalıştım. TRT benim için çok büyük bir okul oldu” dedi.

ŞÖHRETİN ZORLUĞU

Ünlü sanatçı, şöhret yolculuğunun başlangıçtaki zorluklarına da değindi. “İlk albümüm çok ses getirdi. Henüz 20 yaşındayken bir arabam oldu, beni görenler kornaya basıp selam verirlerdi. O zaman ünlü olduğumu anladım. O dönemde şöhrete adapte olmak zordu ama şimdi herkes ünlü” ifadelerini kullandı.

KÜLTÜREL BAĞLILIK

Zara, Türk halk müziğine olan bağlılığını da vurguladı. “Günümüzde Türk halk müziği okumak büyük bir idealizm gerektiriyor. Bu müziğe kendi kültürüne sahip çıkan, Anadolu’da yetişen insanlar sahip çıkıyor. Yurt dışında tanınmak için bir kimliğimizin olması şart ve bu da kendi kültürümüzü bilmekle mümkün. Ne yazık ki bu anlamda çok şey kaybettik” dedi.

OYUNCULUK TEKLİFLERİ

Sanatçı, oyunculuk ve sunuculuk kariyeri hakkında da yeni bilgiler paylaştı. “Oyunculuk, hiç gün yüzüne çıkmamış, yapmayı çok istediğim bir işti. Atıf Yılmaz bana bir teklifle geldi. Onun ve Tarık Akan’ın üstümde çok emeği vardır. Zaten kadro şampiyonlar ligi gibiydi, hepsinden çok şey öğrendim” şeklinde konuştu. Zara, ayrıca sunuculuk deneyimlerinin kriz yönetimini öğrenmesine katkı sağladığını belirtti. Sanatçı, “Elindekiyle yetinen biri değilim, kendi versiyonumun en iyisi olmaya çalışırım. Yaptığım her işin en iyisini yapmak isterim. Öğrenmenin ve çalışmanın sonu yok” diyerek gelişimine verdiği önemi anlattı.