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Zara: Şöhrete Adapte Olmak Zordu

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ŞÖHRETİN ZORLUĞU VE MÜZİK KARIŞIMI

Ünlü sanatçı, “Birincilikler beni konservatuvara götürdü. Bildiğim tek türkü Kırşehir türküsüydü. Tüm sınavlara da bu türküyle girdim ve iki defa birinci oldum. Bu türküyle TRT’de çok değerli şeflerle çalıştım” şeklinde açıklama yaptı.

ŞÖHRETİN ADAPTASYONU

Şöhretin başlangıçta zorlayıcı olduğunu belirten Zara, “İlk albümüm çok ses getirdi. Henüz 20 yaşındayken bir arabam oldu, beni görenler kornaya basıp selam verirlerdi. O zaman ünlü olduğumu anladım. O dönemde şöhrete adapte olmak zordu ama şimdi herkes ünlü” dedi.

HALK MÜZİĞİNE BAĞLILIK

Türk halk müziğine olan bağlılığını dile getiren sanatçı, “Günümüzde Türk halk müziği okumak büyük bir idealizm gerektiriyor. Bu müziğe kendi kültürüne sahip çıkan, Anadolu’da yetişen insanlar sahip çıkıyor. Yurtdışında tanınmak için bir kimliğimizin olması şart” ifadelerini kullandı.

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