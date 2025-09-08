Zara Vergi Dairesi Açıldı. Hızlı Hizmet Verilecek

YENİ VERGİ DAİRESİ HİZMETE GİRDİ

Sivas’ın Zara ilçesinde Vergi Dairesi Müdürlüğü düzenlenen bir etkinlikle faaliyete geçti. Gelir İdaresi Başkanlığının aldığı kararla, daha önce Zara Mal Müdürlüğü olarak hizmet veren kurum, şimdi Zara Vergi Dairesi adı altında vatandaşların hizmetine sunuldu.

AÇILIŞTA KONUŞMA

Açılışta söz alan Sivas Defterdarı Murat Aydın, Gelir İdaresi Başkanlığının aldığı karar doğrultusunda Zara Vergi Dairesi Müdürlüğünün açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti. Aydın, “Bu yeni yapılanma ile evrak yoğunluğu ve zaman kavramlarında vatandaşlarımıza daha hızlı hizmet verilmiş olacaktır.” dedi.

AÇILIŞTAYDI KATILIMCILAR

Zara Vergi Dairesi Müdürü İsmail Duman, Zara Belediye Başkan Vekili Sezai Yılmaz, kurum amirleri ve muhtarlar da açılışta yer alarak etkinliğe katıldılar.