Zararlı Yiyecekler Kalbinizi Tehdit Ediyor

KALP SAĞLIĞI İÇİN TEHLİKE ARZ EDEN BESİNLER

Sağlığına özen gösteren vatandaşların belirli gıdalardan kaçınması gerekiyor. İçeriklerindeki yüksek sodyum, şeker ve zararlı yağlar kalp sağlığı için ciddi tehdit oluşturuyor. Uzmanlar da kalp sağlığını tehdit eden besinleri sıraladı. İşte ayrıntılar…

KATI YAĞLAR

Katı yağlar, oda sıcaklığında katı olan ve genellikle zararlı doymuş yağlardan oluşan bir tür gıda maddesidir. Heart Foundation, doymuş yağda alınan günlük kalorinin yalnızca %5’inin, keten yağında bulunan çoklu doymamış yağlarla değiştirilmesinin, kalp hastalığı riskini %10 oranında azaltabileceğini belirtiyor.

CİPS

Patates cipsinin sağlıklı bir beslenme planıyla uyumlu olmadığı herkesin malumu. Cipsler, yüksek kalori, yağ ve sodyum içeriğine sahip olup, sadece bir porsiyondan sonra daha fazlasını yemeyi durdurmak oldukça zordur. Sağlıklı bir kalp için düşük sodyumlu bir diyet tercih edilmesi gerekiyor; Amerikan Kalp Derneği, günde 2.300 miligramdan fazla tuz tüketiminin yüksek tansiyon riskini artırabileceğini açıklıyor. Bu durum kardiyovasküler hastalıklar için ciddi bir risk faktörüdür.

KEK

Ticari olarak üretilen kekler, içeriklerinde büyük miktarda şeker bulundurur ve aynı zamanda potansiyel trans yağ kaynakları olan kısmen hidrojene yağlarla hazırlanabilir. Trans yağlar, işlenmiş gıdalarda yasaklanmış olmasına rağmen, fırınlanmış ürünlerde ve birçok restoran gıdasında hâlâ bulunabiliyor.