Zarif’in İstifası Pezeşkiyan’a Sunuldu

İSTİFA MEKTUBU SUNULDU

İran resmi haber ajansı IRNA’nın bildirdiğine göre, Stratejik İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif, istifa mektubunu Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’a sunmuş durumda. Pezeşkiyan’ın Zarif’in istifa mektubuna henüz bir yanıt vermediği ifade ediliyor.

İSTİFA SONRASI GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif’in istifa kararının, Ekonomi Bakanı Abdunnasır Himmeti’nin Meclis tarafından azledilmesinden sonra gelmesi dikkat çekiyor. Ekonomideki sorunlara karşı etkisiz kalmakla suçlanan Himmeti, dün Meclis tarafından görevden alınmıştı. Eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde 2013-2021 yılları arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Zarif, ayrıca 2015’te imzalanan nükleer anlaşmanın mimarlarından biri olarak tanınıyor.

AŞIRI MUHAFAZAKAR GRUPLARIN HEDEFİNDE

Zarif, ağustosta Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan tarafından Stratejik İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanmıştı. Aşırı muhafazakar grupların hedefinde olan Zarif, hükümetin Mecliste güven oyu aldığı ağustosta da istifa edeceği sinyalini vermiş ancak görevine devam etmeyi tercih etmişti. Son olarak ocakta İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) başörtüsü yasağı ve Hamas’ın 7 Ekim 2023’teki saldırılarına dair yaptığı açıklamalar, ülkede aşırı muhafazakar grupların tepkisini çekmişti. Zarif aleyhinde Tahran ve Meşhed’de bazı gruplar gösteriler düzenlemişti.