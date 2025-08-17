AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye katılmasının ardından Sinan Burhan’ın konuk olduğu Doğru Yorum programında açıklamalarda bulundu. Çerçioğlu, “Ben sayın Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim” diyerek duygularını dile getirdi. Başkanlığım süresince Cumhurbaşkanı Aydın’a geldiğinde hep onu karşıladığını belirtti. “İyi bir dostluğumuz hep vardı zaten kendisiyle. Partiye geldiğimde de bakanlar ve parti yöneticileri hakikaten beni çok sıcak karşıladılar, bu da beni çok mutlu etti tabii ki” ifadesini kullandı.

AYRILMAK KOLAY DEĞİL

Çerçioğlu, neredeyse çeyrek asırdır siyaset yaptığı CHP’den ayrılmanın kolay olmadığını ancak siyasete dair mevcut durumun sürdürülemez olduğunu ifade etti. “Sağ olsunlar, rozetin takıldığı salonda kimi gördüysem, tanıdık tanımadık, bana sanki bir kız kardeşlerini, bir ablalarına görmüşler gibi sıcak davrandılar” diyerek yeni siyasi ortamın kendisine sağladığı destekten bahsetti. Aydın’da genel seçimlerde yüksek oy alarak seçildiğini vurguladı.

AYDIN HALKINA HİZMET

Çerçioğlu, yerel seçimlerde hep 50 puanın üzerinde oy aldığını ve “Seçildikten sonra Aydın ilinde hiçbir zaman particilik yapmadım, bunu da tüm Aydınlılar bilir” şeklinde konuştu. Parti gömleğini bir tarafa çıkarıp Aydınlılara hizmet etmek konusuna odaklandığını belirtti. “O yüzden benim için şu an itibarıyla Aydın ili ile alakalı en ufak bir kuşkum yok; ben dün nasıl Aydınlılar’ın Özlem başkanıysam, bugün de yine aynı şekilde Aydınlılar’ın Özlem başkanıyım” diyerek Aydın halkına olan bağlılığını vurguladı.