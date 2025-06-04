Zayıf Ekonomik Veriler, Borsa Etkiledi

ABD EKONOMİSİNDE BELİRSİZLİKLER ARTIKÇA PİYASALARDA DALGALANMA GÖRÜLÜYOR

ABD’de zayıf gelen ekonomik veriler, Başkan Donald Trump’ın ticaret politikalarının etkilerine dair endişeleri artırıyor. New York borsası, günü karışık bir seyirle kapatıyor. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,22 azalarak 42.427,74 puana geriliyor. S&P 500 endeksi sabit kalarak 5.970,81 puana ulaşırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,32 artış göstererek 19.460,49 puana çıkıyor.

YATIRIMCILAR VERİLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Trump yönetiminin ticaret politikalarının belirsizlik oluşturduğu bir dönemde, yatırımcılar ABD ekonomisinin geleceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu hafta açıklanan istihdam verilerine odaklanıyor. Ülkede açıklanan JOLTS açık iş sayısının nisanda beklenenin üzerinde gelmesinin ardından, özel sektör istihdamı mayıs ayında belirgin bir şekilde yavaşlıyor. ADP Araştırma Enstitüsü’ne göre, ABD’de özel sektör istihdamı mayıs ayında 37 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında bir artış kaydediyor. Nisan ayına ait özel sektör istihdamı verisi ise 62 binden 60 bine revize ediliyor. Analistler, zayıf gelen özel sektör istihdam verilerinin, Trump yönetiminin politikalarının iş gücü piyasasına yönelik baskı oluşturduğuna dair endişeleri artırdığını belirtiyor.

GECİKEN VERİLERİN ETKİLERİ GÖZLEMLENİYOR

Analistler, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinin önemine dikkat çekiyor. Bu veriler, tarifelerin ABD ekonomisini nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi sunabilir. Özel sektör istihdamıyla ilgili verilerin ardından Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’a faiz indirme çağrısını tekrarlıyor. Ayrıca, ABD’de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) tarafından açıklanan hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayıs ayında 1,7 puan düşüş göstererek 49,9’a geriliyor. Beklentilerin altında kalan bu veri, hizmet sektöründe Haziran 2024’ten bu yana ilk kez bir daralmayı işaret ediyor.

ULOÇULUK VE TİCARET TEMASLARI SÜRÜYOR

ABD yönetiminin ticaret ortaklarıyla devam eden tarife müzakerelerine dair gelişmeler dikkatle takip ediliyor. Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bu hafta görüşmeyi planlıyor ve Truth Social hesabından yaptığı bir açıklamada Şi’nin “anlaşma yapması son derece zor biri” olduğunu belirtiyor. Avrupa tarafında ise ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı çerçevesinde Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ile bir araya geldi. Greer, AB ile ticaret müzakerelerinin hızlı ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Fed’in yayımladığı “Bej Kitap” raporunda, yüksek tarife oranlarının maliyetler ve fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğuna yer veriliyor. Raporda, ekonomik faaliyetin önceki rapor dönemine göre hafif bir düşüş gösterdiği kaydediliyor.