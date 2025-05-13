Zayıflama İlaçları Karşılaştırıldı, Mounjaro Önde

İKİ ZAYIFLAMA İLACININ KARŞILAŞTIRMASI

Satış rekorları kıran iki zayıflama ilacı üzerinde yapılan ilk karşılaştırma, Mounjaro’nun rakibi Wegovy’den daha etkili olduğunu ortaya koydu. Araştırma, iki ilacın da kilo vermeye önemli ölçüde yardımcı olduğunu gösteriyor. Ancak, 72 haftalık tedavi sonunda Mounjaro kullanan bireylerin %20’lik kilo kaybı, Wegovy kullanıcılarının %14’lük kilo kaybını geride bıraktı.

MOUNJARO VE WEGOVY’İN ETKİ MEKANİZMASI

Araştırmacılar, her iki ilacın da etkili olduğunu, ancak Mounjaro’nun kaybedecek daha fazla kilosu olanlara daha fazla yardımcı olabileceğini belirtiyor. İki ilaç da beyindeki bir iştah kontrol mekanizmasını etkileyerek, bireylerin daha az yemesini ve vücut yağını yakmasını sağlıyor. Wegovy, yemekten sonra salınan bir hormonu taklit ederek bu işlevi yerine getirirken, Mounjaro iki farklı mekanizmayı etkileyerek daha geniş bir etki sağlıyor.

ARAŞTIRMA DETAYLARI VE SONUÇLAR

Mounjaro’nun üreticisi Eli Lilly tarafından finanse edilen araştırmaya, ortalama 113 kg ağırlığında ve obez olan 750 kişi katıldı. Bu katılımcılara, iki ilaçtan birini tolerans sınırında maksimum dozda alma talimatı verildi. Araştırmanın sonuçları, Malaga’da düzenlenen Avrupa Obezite Kongresi’nde ve New York’taki Weill Cornell Medicine’deki Kapsamlı Kilo Kontrol Merkezi’nde paylaşıldı. Dr. Louis Aronne, “Obezite hastalarının çoğunluğu semaglutid (Wegovy) ile gayet iyi sonuç alacaktır, daha kilolu olanlarsa tirzepatid (Mounjaro) ile daha iyi sonuç alabilirler” dedi.

DAHA FAZLA KİLO KAYBI SEÇENEKLERİ

Glasgow Üniversitesi’nden Prof. Naveed Sattar, her iki ilacın da etkili seçenekler olduğunu belirtirken, “Bazı kişiler %15 kilo kaybıyla yetinecektir, bazıları ise mümkün olduğunca fazla kilo kaybı isteyecektir” ifadelerini kullandı. Prof. Sattar ayrıca, “Birleşik Krallık’ta tirzepatid satışları şu anda semaglutidin çok önünde – bu bir gerçek – ve bu makalenin bunu hızlandıracağını tahmin ediyorum” dedi. Ancak, Wegovy kalp krizini önlemek gibi başka durumlarla ilişkili bir onay almışken, Mounjaro için benzer denemeler henüz tamamlanmadı.

ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

Zayıflama ilaçlarıyla ilgili araştırmalar devam ediyor. Mevcut ilaçların daha yüksek dozları test edilirken, ağızdan alınan haplar ve vücuda farklı şekillerde etki eden yeni ilaçların araştırması da yapılıyor. Bu nedenle nihai kazanan henüz netleşmedi. Prof. Sattar, mevcut araştırma miktarının “obezitenin önlenmesinin de yakında mümkün olabileceği” anlamına geldiğini belirtiyor, ancak daha fazla insanın obeziteye yakalanmasını önlemek için toplumları daha sağlıklı hale getirmenin “çok daha iyi olacağını” savunuyor.