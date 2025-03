Zayıflama İlaçları Körlüğe Neden Olabilir

İLAÇLARIN İSTENMEYEN SONUÇLARI

New York Post’ta James Norris’in aktardığı örneklerde görüldüğü gibi, bazı durumlarda bu ilaçlar istenmeyen sonuçlar doğurabiliyor. 137 kilo ağırlığında bir tamirci, Mart 2023’te GLP-1 sınıfından Mounjaro ilacını düşük dozda kullanmaya başladı. Bir yıl sonra doktorunun önerisiyle dozunu 1,5 miligramdan 2,5 miligrama çıkardı. Ancak, bu süreç beklenmedik bir sağlık sorununa neden oldu. New Jersey, Roxbury’de yaşayan adam, bir sabah sol gözünde bulanık görmeyle uyandı. İki hafta içinde aynı sorun sağ gözünü de etkiledi. Başlangıçta bir sinüs enfeksiyonundan şüphelenen James Norris, “Ne olduğunu bilmiyordum” diyerek belirsizliğini dile getirdi. Ancak yapılan bilgisayarlı tomografi taramasının ardından bir nöro-oftalmolog, Norris’e nadir bir durum olan arteritik olmayan ön iskemik optik nöropati (NAION) tanısını koydu. Bu rahatsızlık, optik sinire giden kan akışının kesilmesi sonucu ani görme kaybına yol açıyor ve 100.000 kişide yalnızca iki ila on vaka görülüyor.

KÖRLÜK RİSKİNİN ARTMIŞ OLMASI

JAMA Ophthalmology dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, iştah kesici ilaçları kullanan kişilerde bir gözlerini kaybetme olasılığı dört kat daha fazla. Yaklaşık 15 milyon Amerikalıya Ozempic veya Wegovy reçete edildiği göz önüne alındığında, bu bulgu önemli bir konudur. Üstelik bu, yalnızca bir rastlantı değil. The Lancet dergisinde geçen Aralık ayında yayımlanan bir çalışmaya göre, ABD’de yetişkinlerin yaklaşık dörtte üçü ve çocukların üçte birinden fazlası aşırı kilolu veya obez olarak tanımlanıyor. San Diego’da yaşayan 60 yaşındaki Michael Sabellico, Mart 2024’te kilo vermek ve tip 2 diyabetini kontrol altına almak amacıyla Ozempic kullanmaya başladı. Başlangıçta 84 kilo (185 pound) ağırlığında olan Sabellico, neredeyse mükemmel bir görme yeteneğine sahipti. İlacın 1,5 mg’lık dozunu sekiz hafta boyunca kullanarak 2,2 kilo vermeyi başardı. Ancak, görme sağlığı bu süreçte olumsuz etkilendi. Şimdi, sol gözünde 20/70, sağ gözünde ise 20/30 seviyesinde bir görüşle yaşamını sürdürüyor. Bu durum, iştah kesici ilaçların potansiyel risklerini bir kez daha gündeme getiriyor.

Cheryl Bovee, Danimarkalı ilaç şirketi Novo Nordisk’e karşı dava açtı. 56 yaşındaki eski perakende çalışanı, Şubat ayında Kuzey Carolina’nın Winston-Salem kentinde açtığı davada, şirketin Ozempic ilacını pazarlarken “kullanımına bağlı gerçek riskler konusunda yanıltıcı ve aldatıcı” ifadeler kullandığını iddia etti. NAION hastalığı nedeniyle yasal olarak kör olduğunu belirten Bovee, yaşadığı zorlukları şu şekilde dile getirdi: “Artık çalışamıyorum, araba kullanamıyorum ve mahallemde yürürken bile dikkatli olmak zorundayım. Geceleri hiçbir şey göremiyorum.” New York Post’a yaptığı açıklamada, bu durumun hayatını tamamen değiştirdiğini ifade etti. Bovee’nin davası, iştah kesici ilaçların potansiyel riskleri ile ilgili tartışmaları yeniden gündeme getiriyor. Ozempic ve Mounjaro ilaçlarının üreticileri Novo Nordisk ve Lilly, resmi web sitelerinde bu ilaçların olası yan etkileri arasında “görme değişiklikleri”nin bulunduğunu belirtiyor.