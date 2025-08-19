Zecorner Kayserispor, Galatasaray’ı ağırlayacak

GALATASARAY MAÇINA YOĞUN İLGİ

Zecorner Kayserispor, bu sezonki ilk iç saha mücadelesini Pazar günü Galatasaray ile oynayacak. Maçın yaklaşmasıyla birlikte taraftarlar, biletler için büyük bir ilgi gösteriyor. Süper Lig’in 3. haftasında 24 Ağustos 2025 Pazar günü saat 21.30’da RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda gerçekleştirilecek olan karşılaşma, Zecorner Kayserispor’un Galatasaray’a karşı iç sahada galip gelme hedefiyle ön plana çıkıyor.

BİLET SATIŞLARI HIZLA DEVAM EDİYOR

Hafta başında satışa sunulan biletler için sarı-kırmızılı taraftarlar uzun kuyruklar oluşturuyor. Müsabakaya katılmak için bilet bulma konusunda yarışan taraftarlar, birlikte bu etkinliğe büyük bir heyecanla katılıyor. Yeni sezon öncesinde yaklaşık 10 bin kombine satışı gerçekleştiren Kayserispor’un, iç sahada düzenleyeceği maçlarda 20-25 bin taraftar kapasitesine ulaşması bekleniyor. Ayrıca, indirimli bilet almak isteyenler, ceza uygulananlar ve yeni Passolig kartı çıkarmak isteyenler de bilet kuyruğunda yerlerini alıyor.