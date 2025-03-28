Zehir, Faiz İndirimi ve Piyasa Yansıması Üzerine

MERKEZ BANKASI’NIN FAİZ POLİTİKASI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Prof. Dr. Cemal Zehir, Merkez Bankası’nın faiz politikasıyla ilgili görüşlerini aktarırken, faiz indirimlerinin piyasada etkili olabilmesi için zaman gerektiğini belirtti. Ayrıca dolar, altın ve Borsa İstanbul üzerine de dikkate değer yorumlarda bulundu. Merkez Bankası’nın politika faizinde indirimi ertelemeyeceğini ifade eden Zehir, “Merkez Bankası yaşanan siyasi gelişmelerin piyasaya negatif yansımasını engellemek için birtakım tedbirler aldı” şeklinde konuştu. Ayrıca, Haziran ayından itibaren konut ve taşıt alımını hızlandıracak bir faiz indirimi beklediğini de ekledi.

ALTIN VE DOLAR FİYATLARINA YÖNELİK ÖNGÖRÜLER

Zehir, altın ve dolar fiyatlarıyla ilgili değerlendirmesinde, “Altının ons fiyatı yıl sonunda 3 bin 200 ile 3 bin 400 dolar arasında duracak” ifadesini kullandı. ABD’nin ithal otomobillere yüzde 25 gümrük tarifesi uygulayacağını belirten Zehir, bu durumun küresel ekonomiyi olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Doların küresel piyasalardaki rolüne değinen Zehir, “Doların değeri düştüğünde yatırımcılar altına yönelir” dedi. Türkiye’de dolar kurunun yıl sonunda 40 ile 42 lira arasında olmasını beklediğini aktarırken, “2008 yılında bir dolar 1 lira 15 cent seviyesindeydi; bugün bir dolar 38 lira seviyesinde” diye ekleyerek kur değişikliklerine dikkat çekti.

İKİ İÇİNDEKİ DENGELERİN ÖNEMİ

Ekonominin genel durumu hakkında görüşlerini açıklayan Zehir, “Türk lirasının değeri düşük tutularak Türkiye’de bir avuç ihracatçıyı memnun etme adına 84 milyon insan mağdur oluyor” dedi. TL’nin değerinin korunması gerektiği mesajını verirken, “Olması gereken şey; bizim paramızın değerinin korunması, TL’nin değeri Türk’ün itibarıdır” şeklinde sözlerini sonlandırdı.