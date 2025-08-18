Zehra Ekşili, kalp krizi nedeniyle vefat etti

ZEHRA EKŞİLİ HAYATINI KAYBETTİ

Antalya’nın Serik ilçesinde, Dünya Kadınlar Günü’nde eşinin sakal tıraşını yaparken görüntülenen Zehra Ekşili yaşamını yitirdi. Acılı kocası, 22 yıldır kendisiyle ilgilenen eşini toprağa vermek için düzenlenen cenaze töreninde güçlükle ayakta durdu.

HAYATINA DOKUNAN ANILAR

Cumalı Mahallesi’nde yaşayan 65 yaşındaki Zehra Ekşili, sağ kolu felçli olan 71 yaşındaki eşi Salih Ekşili’yi evlerinin balkonunda tıraş ederken görüntülenmişti. Dünya Kadınlar Günü’nde kayıt altına alınan bu etkileyici anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Zehra Ekşili, eşinin sadece tıraşına değil, banyo, yemek gibi ihtiyaçlarına da yardımcı olduğunu ifade etti. Bunun yanı sıra, bakım yapacak kimsesi olmayan annesine de evini açarak ona destek oldu.

BİRİBİRİNE DESTEK OLMAK GEREK

Zehra Ekşili, “İnsanlar sadece iyi günde değil, kötü günlerinde de birbirlerinin yanında olması gerek” diyerek eşine olan bağlılığını gösterdi. Yaklaşık 22 yıldır felçli eşiyle ilgilenen Ekşili, “Eşime felçli olunca daha çok bakmak zorunda kaldım. Anneme de bakacak kimse olmayınca 4 aydır yanımda ona da bakıyorum” şeklinde konuştu. Eşinin ihtiyaçlarına her zaman destek olan Ekşili, “Eşler birbirinin sadece iyi gününde değil, kötü gününde de yanında olması gerek. Şimdiki gençlerin de bizim gibi olmasını istiyorum” dedi.

Dün bir kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Zehra Ekşili için bugün Serik ilçesi Cumalı Mahallesi’nde düzenlenen cenaze töreninde, eşi Salih Ekşili, çocukları ve akrabaları güçlükle katılarak vefakar eşine son görevini yaptı.