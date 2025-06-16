Zehra Güneş, Başarılı Voleybol Oyuncusudur

2025 FIVB MİLLENLER LİGİ HEYECANI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’nin 2. haftasında mücadelelerine devam ediyor. Bu süreçte özellikle Zehra Güneş’in performansı büyük bir dikkat çekiyor. Peki, Zehra Güneş kimdir? Hangi bilgiler onun kariyerini öne çıkarıyor?

ZEHRA GÜNEŞ’İN HAYATI VE KARIYERİ

Zehra Güneş, 7 Temmuz 1999 tarihinde İstanbul’un Kartal ilçesinde doğdu. Voleybola 12 yaşında VakıfBank’ta başlamış ve kısa sürede önemli başarılara imza atmıştır. İki yıl arka arkaya hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye Şampiyonluğu yaşadı. 15 yaşında 2. Lig ekiplerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde bir sezon kiralık olarak oynadı. Bu süreçte hem PAF takımında hem de genç takımda Türkiye Şampiyonası zaferi elde etti.

2015-2016 sezonunda VakıfBank’ın 3. Lig’den 2. Lig’e yükselen takımında yer aldıktan sonra, 2016-2017 sezonunda Beşiktaş’a kiralandı. Sezon sonunda yine VakıfBank Genç Takımı ile Türkiye şampiyonu oldu. 2017-2018 sezonundan itibaren VakıfBank A Takımı’nda mücadele eden Güneş, sarı-siyahlı formayla birçok ulusal ve uluslararası başarıya ulaştı. Bugüne kadar 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 3 CEV Şampiyonlar Ligi, 4 Türkiye Ligi, 3 Kupa Voley ve 2 Şampiyonlar Kupası kazandı.

ULUSAL VE ULUSLARARASI BAŞARILARI

Zehra Güneş, Yıldız Milli Takımı’yla dünya dördüncülüğünü, Balkan ve EYOF şampiyonluğunu, Genç Milli Takım formasıyla Avrupa üçüncülüğünü ve dünya dördüncülüğünü, 23 Yaş Altı Milli Takımı’yla da dünya şampiyonluğunu elde etti. 1999 doğumlu orta oyuncu, A Milli Takım formasıyla 2018 FIVB Milletler Ligi ve 2019 Avrupa Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri’ni birinci olarak tamamladı ve 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda yer aldı. Türkiye A Kadın Milli Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi ve 2023 Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanırken; Zehra Güneş, iki turnuvanın da en iyi orta oyuncusu seçildi. Bu başarıları, onun voleybol kariyerinde önemli bir yer tutuyor.