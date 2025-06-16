Zehra Güneş, Voleybolcu ve Başarılı

2025 FIVB MİLLİLER LİGİ’NİN HEYECANI BAŞLIYOR

2025 FIVB Milletler Ligi’nin 2. hafta müsabakalarının heyecanı yaşanıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu hafta boyunca mücadelelerini sürdürüyor. Bu bağlamda, dikkat çeken isimlerden biri olan Zehra Güneş hakkında merak edilenler bulunuyor. Peki, Zehra Güneş kimdir?

ZEHRA GÜNEŞ’İN KİMLİĞİ VE KARİYERİ

7 Temmuz 1999 tarihinde İstanbul Kartal’da dünyaya gelen Zehra Güneş, voleybol kariyerine 12 yaşında VakıfBank’ta başlamış. Genç yaşına rağmen, iki yıl üst üste hem yıldız hem de gençler kategorisinde Türkiye Şampiyonluğu kazanmış. 15 yaşında, 2. Lig’de mücadele eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde bir sezon kiralık olarak forma giymiş. Aynı dönemde hem PAF hem de genç takımda Türkiye Şampiyonluğu yaşamış. 2015-2016 sezonunda VakıfBank’ın 3. Lig’den 2. Lig’e yükselmesine katkı sağlamış.

BAŞARILAR VE ŞAMPİYONLUKLAR

2016-2017 sezonunda Beşiktaş’a kiralanan Zehra, sezon sonunda VakıfBank Genç Takımı ile tekrar Türkiye Şampiyonu oldu. 2017-2018 sezonundan itibaren VakıfBank A Takımı’nda oynayan Zehra Güneş, sarı-siyahlı formayla pek çok başarıya imza attı. Zehra, 2 kez FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 3 kez CEV Şampiyonlar Ligi, 4 kez Türkiye Ligi, 3 kez Kupa Voley ve 2 kez Şampiyonlar Kupası zaferini elde etti.

MİLLİ TAKIM BAŞARILARI

Zehra Güneş, Yıldız Milli Takımı ile dünya dördüncülüğü, Balkan ve EYOF şampiyonluğu, Genç Milli Takım ile Avrupa üçüncülüğü, dünya dördüncülüğü, 23 Yaş Altı Milli Takımı ile dünya şampiyonluğu gibi birçok başarıya imza attı. 1999 doğumlu orta oyuncu, A Milli Takım ile 2018 FIVB Milletler Ligi ve 2019 Avrupa Şampiyonası’nda bronz madalya kazanmayı başardı. Ayrıca, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri’nde birinci olarak Türkiye’nin Olimpiyatlarda mücadele etmesini sağladı.

2023 FIVB MİLLİLER LİGİ’NDEKİ BAŞARI

Zehra Güneş, 2023 FIVB Milletler Ligi ve 2023 Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye A Kadın Milli Takımı’nın kazandığı altın madalyalarda önemli rol oynadı. Bu iki turnuvanın da en iyi orta oyuncusu seçilerek büyük bir başarı elde etti.