Zehra Güneş, Zorlu Sezon Hakkında Açıklama Yaptı

ZORLU SEZONUN DOĞRULUĞU

Vakıfbank’ın oyuncularından Zehra Güneş, Vodafone Sultanlar Ligi 2024-2025 sezonunun oldukça zor bir süreçten geçtiğini ifade etti. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda, Fenerbahçe Medicana ile oynanan play-off final serisi üçüncü maçında durumu 3-0 yaparak şampiyonluk elde ettikleri karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zehra, “Gerçekten zorlu bir sezon oldu. 10 senedir Sultanlar Ligi’nde ilk 6 oynuyorum. İlk defa böyle değişik bir sezon gördüm.” diyerek yaşanan mücadelelerin yoğunluğuna vurgu yaptı.

ŞAMPİYONLUK MUTLULUĞU

Şampiyonluktan duyduğu mutluluğu aktaran Zehra, “Kıyasıya mücadelenin olduğu, herkesin birbirini yendiği ve seyir zevkinin inanılmaz olduğu bir sezon izledik. Set set oynadık. Bu bizim için 5 setlik maçtı.” dedi. Fenerbahçe’nin çok güçlü bir takım olduğunu belirten Zehra, her kazandıkları sette rakiplerinin kendilerini daha fazla zorlayabileceğini düşündüklerini ifade etti. “Oyunun her alanında agresif kalabildiğimizi düşünüyorum. İlk kaptanlık senemde bu kupayı müzemize götürdüğümüz için mutluyum.” diye ekledi. CEV Şampiyonlar Ligi’ni hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

TAKIM ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE OYNAMAK

Takım arkadaşları ile oynamanın kendisi için bir zevk olduğunu dile getiren milli voleybolcu, “Kaptanlığımın ilk senesinde şampiyonluğa ulaşmamı unutmayacağım. Bütün takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Teknik ekibe ve yönetime de teşekkür ediyorum.” ifadesini kullandı. Fenerbahçe Medicana’nın sahip olduğu iyi oyunculara değinen Zehra, “Biz, bu seride her maçı set gibi düşündük. Oyuna hep 0-0 gibi başladık.” şeklinde konuştu.

KUPA AÇLIĞI VE GÜÇLÜK

İki yıldır kazanamadıkları kupanın açlığıyla sadece kazanmayı amaçladıklarını belirten Zehra, “Geri dönüşleri çok seviyoruz. VakıfBank’ın kültüründe de bu var. İnanınca başaramayacağımız hiçbir şey yok. Bu sporda kazanmak da var kaybetmek de var. Fenerbahçe’yi de tebrik ediyorum.” diyerek, sporun doğasındaki zafer ve mağlubiyet olgusunu da hatırlattı.