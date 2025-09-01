Zehra Kerem Avrupa Şampiyonası’na Katıldı

SPORCU ZEHRA KEREM ULUSLARARASI ŞAMPİYONA HAZIRLANIYOR

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinden eskrim sporcusu Zehra Kerem, İtalya’nın Napoli şehrinde gerçekleşecek U17 Gençler ve Gençler Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı. Türkiye Eskrim Federasyonu’nun 2024-2025 faaliyet takvimi çerçevesinde Kastamonu’da düzenlenen Yıldızlar U17 – Gençler – Büyükler Kılıç Açık Turnuvası’nda üçüncülük elde eden Kerem, daha sonra gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Kupası’nda Genç Kadın Kılıç kategorisinde birincilik kazandı.

ANTRÖNÖRÜ MUHAMMED CAN ÇİÇEK

Yaklaşık 5 yıldır Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) bünyesinde antrenman yapan Zehra Kerem’in antrenörlüğünü Muhammed Can Çiçek üstleniyor. Genç sporcu, elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor ve Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi en iyi biçimde temsil etmeyi planlıyor.