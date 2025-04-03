Zehra Sare Beyin Pıhtısıyla Hayatını Kaybetti

KÜÇÜK KIZ HAYATA TUTUNAMADI

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan ilkokul öğrencisi Zehra Sare Burçak, yaşam mücadelesini kaybetti. Küçük Zehra Sare, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Edinilen bilgilere göre, 10 yaşındaki Zehra Sare Burçak, evlerinin önündeki parkta arkadaşlarıyla oyun oynarken aniden rahatsızlanarak yere düştü. Beyşehir Devlet Hastanesi’ne götürülen ve acil serviste müdahale edilen Burçak’ın yapılan tetkiklerinde beynine pıhtı attığı anlaşılınca Konya’ya sevk edildi.

ACILI HABERİN GELİŞİ

Konya Numune Hastanesi’nde tedavisi süren Zehra Sare Burçak’tan 17 gün sonra kötü haber geldi. Ali Rıza Celeboğlu İlkokulu’nda 4. sınıfta eğitim gören Zehra Sare’nin cenazesi, Beyşehir’e getirildi. Bugün öğle namazının ardından Merkez Çarşı Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Beyşehir Kabristanı’na, gözyaşları ve dualar eşliğinde defnedildi. Üçpınar Ortaokulu’nda matematik öğretmeni olan Yavuz Burçak’ın kızı olan Zehra Sare’nin vefatı, ailesi, yakın arkadaşları ve Milli Eğitim camiası için büyük bir kayıp oldu.

TOPLUMSAL YAS

Zehra Sare’nin ölümü, Beyşehir’de acı haberi alan tüm sevenlerini yasa boğdu. Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk da sosyal medya hesabından Zehra Sare’ye Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyen bir paylaşımda bulundu.