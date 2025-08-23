Zehra Şeker, Yemekleri Sosyal Medyadan Satıyor

DİYARBAKIR’DA YEMEK SATIŞIYLA EKONOMİK DESTEK

Diyarbakır’da yaşayan Zehra Şeker, evinde kendisinin yaptığı yemekleri sosyal medya aracılığıyla satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor. Bağlar ilçesindeki Alipınar Mahallesi’nde yaşayan 45 yaşındaki dört çocuk annesi, yaptığı yiyecekleri sosyal medya ya da çevresindeki kişilerden aldığı tavsiyelerle satışa sunuyor. Bu yöntemle ev ekonomisine destek sağlıyor.

Şeker, çocuklarının yardımıyla birçok yemek hazırladıktan sonra paketleyerek kargo veya otobüs ile il dışına gönderiyor. Gurme fuarına katılan Şeker, en büyük hayalinin bir lokanta açmak olduğunu belirtiyor. Ürünlerinin fiyatlarının oldukça uygun olduğunu söyleyen Şeker, “Dükkan ve eleman giderinin olmamasından dolayı fiyatlar piyasanın yarısı kadar” diyerek durumu açıklıyor.

Şeker, “Aileme destek oluyorum, çok şükür. Elimden geldiğince daha fazlasını yapmaya çalışıyorum. Şu anda salça, sirke, babagannuş gibi ürünler yapıyorum. Ayrıca içli köfte, mantı ve paça çeşitleri de mevcut. Şehir dışına da gönderim yapıyorum” diye ekliyor. Müşterileri, yemeklerinin lezzetinden memnun kalarak sürekli tercih ettiklerini aktarıyor.

Şeker, “Bu işi sosyal medya üzerinden yapıyorum. Diyarbakır’da birçok kişi beni tanıyor. Şırdancı, mumbarcı, paça ustası olarak biliniyorum. Yine de dükkan açmayı çok isterim. İnşallah ileride yapacağım. Bir hayalim var ve o hayali gerçekleştirmek gibi bir amacım var inşallah” ifadelerini kullanarak gelecekteki hedeflerini paylaşıyor.