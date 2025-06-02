Zekai Seyhan, Muhtar Olmaktan Mutlu

EREĞLİ’DE MUHTARLIK SEÇİMİ GERÇEKLEŞTİ

Konya’nın Ereğli ilçesinde, Eti Mahallesi’nde dün gerçekleştirilen ara seçimde, Zekai Seyhan muhtar olarak kura ile seçildi. Seçim sırasında 1430 seçmen, yeni muhtarlarını belirlemek üzere sandık başına gitti ve gün boyunca adaylar Erhan Türemen, Gökhan Yurter ve Zekai Seyhan için oy kullandı. Seçmenler, 17.00’ye kadar oy verme işlemlerini gerçekleştirdi. Zekai Seyhan, aday olmasına rağmen oy kullanmayı unuttu ancak son anda sandığa gittiğinde süre dolduğu için oy kullanamadı. Oyların sayımında Yurter 347 oy alırken, Seyhan ve Türemen eşit şekilde 533’er oy aldı. Bu durum, kura çekiminin yapılmasına yol açtı ve kurada Seyhan’ın ismi çıktı.

ZEKAYİ SEYHAN’IN MUHTARLIĞA SEÇİLMESİ

Zekai Seyhan, muhtar olarak seçilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, mevcut muhtarın vefatı sonrası Kaymakamlık tarafından 1. aza olarak görevlendirildiğini ve ardından muhtarlık ara seçimleri için aday olduğunu belirtti. Esnaf emeklisi olan Seyhan, üç çocuk babasıdır. “Emeklilikten sonra böyle bir şey nasip olduğu için mutluyum. İnsanların sorunlarıyla ilgilenmeyi çok seviyorum” diyerek mahalle sakinleri hakkında olumlu düşüncelerini ifade etti. “Mahallemiz güzel, mahallemize değer kazandırmak için bir şeyler yapmaya çalışacağım” dedi.

Seyhan, 5 bin 500 nüfuslu mahallede muhtarlık için kıyasıya bir yarışın yaşandığını aktardı. “Mahalle sakinlerimiz sağ olsun desteklediler, çok teşekkür ederim.” ifadesini kullandı. Ayrıca, seçim sürecinin sorunsuz geçtiğini belirtti. “Seçim ruhundan mı yoksa vatandaşla ilgilenirken yaşanan yoğunluktan mı bilmiyorum oy kullanmayı unutmuşum. İnsanlara hizmet etmekten kendimi unutmuşum.” şeklinde konuşarak, saat 17.00’ye bir dakika kala sandığa gittiğini ancak oy kullanamadığını vurguladı. Seyhan, kura sonucunda muhtar olmasının bir tesadüf olduğunu, “Kendime oy atabilseydim, oyum 534 olacaktı.” dedi. Sonuçta halkına en iyi şekilde hizmet etmeyi planladığını da sözlerine ekledi.