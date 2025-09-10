Zekeriya Ali, Meryem Samou’yu öldürdü

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ TARİH VE YER

Bağcılar’da Ocak ayında meydana gelen korkunç olayda, 5 katlı binanın giriş katındaki daireye giren Zekeriya Ali, Meryem Samou (12) ve kardeşi Ahmet S.’ye (5) taşla saldırdı. Meryem Samou saldırı sonucunda hayatını kaybetti, kardeşi Ahmet S. ise yaralandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıldan 21 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. 15 Ocak’ta tutuklanan Zekeriya Ali (51), 25 Eylül’de ilk kez hakim karşısına çıkacak.

OLAYIN DETAYLARI VE POLİS MÜDAHALESİ

Olay, 13 Ocak’ta Bağcılar’da kaydedildi. Annesinin çalışmak için işte olduğu esnada, Ahmet S. ile evde bulunan Meryem Samou, binanın girişinde elektrik tamiri için gelen Zekeriya Ali’nin taşlı saldırısına uğradı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, başından ve gözünden yaralanan Ahmet S.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Meryem Samou’nun ise olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Gözaltına alınan Zekeriya Ali, emniyetteki ifadesinde cinayeti kabul etti. İşlemlerinin ardından Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Zekeriya Ali, ‘Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki bir kişiye karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçuyla tutuklandı.

BİLANÇO VE ARAŞTIRMA SONUÇLARI

Konuyla ilgili soruşturma çerçevesinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, Zekeriya Ali’nin eldivenle eve girdiği belirtildi. Adli Tıp raporunda Meryem’in ölüm nedeni olarak 3 adet kesici delici alet yarası ve 17 adet kesik yarası belirlendi. Bu yaraların öldürücü nitelikte olmadığı, ölüm nedeninin ise künt kafa travmasına bağlı kafa travmaları olarak kaydedildi. Güvenlik kamera görüntülerinde, Zekeriya Ali’nin olay yerine gidişi, yüzünün net bir şekilde görünmesi ve eldiven takmış olması tespit edildi. Olay sonrası hızla kaçarak uzaklaştığı gözlemlendi.

SANIK AÇIKLAMALARI VE SUÇLAMALAR

Tutuklanan Zekeriya Ali’nin savcılıktaki ifadesine göre, “Eşimle birlikte ailenin evine gidip sohbet ettik. Meryem, odadaki lambanın arızalı olduğunu, bunu değiştiremeyeceğini söyledi ve benden yardım istedi. Ben de yardıma gideceğimi söyleyip evden ayrıldım. Ancak o gün göğsümdeki ağrı yüzünden işe gitmedim ve daha sonra işe gitmek üzere dışarı çıktım. Nalburda lamba yuvası aldıktan sonra olay yerine döndüm. Kapıyı Meryem açtı. O sırada aklıma parayı almak geldiğinden, mutfakta daha önce gördüğüm taşla Meryem’e vurdum. Sonrasında bıçağı salladım ve onu yaraladım. Ahmet’e de taşla vurup evden çıktım” diyerek olayın seyrini açıkladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Zekeriya Ali için Meryem Samou’ya karşı işlediği ‘çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve kardeşi Ahmet S. için de ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 14 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası talep etti. Zekeriya Ali, 25 Eylül’de Bakırköy Adliyesi’nde hakim karşısına çıkacak.