Haberler

Zekeriya Arslantürk, Akçakoca Projelerini İnceledi

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ AKÇAKOCA’DA PROJE İNCELEMESİ YAPTI

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, Akçakoca’da devam eden önemli projeleri yerinde incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Ziyareti sırasında, Akçakoca’daki kız yurdunu, erkek yurdunu, stadyumu, gençlik merkezini, bin kişilik spor salonunu ve Boğaziçi gençlik merkezinin inşaatlarını gezdi.

PROJELERİN İLERLEYİŞİ GÖZDEN GEÇİRİLDİ

Zekeriya Arslantürk, devam eden çalışmaları dikkatlice inceleyerek yüklenici firmalardan ve teknik ekipten projelerin son durumu hakkında detaylı bilgi aldı. İlçeye kazandırılacak bu yatırımların gençler için büyük bir önem taşıdığını vurgulayan Arslantürk, projelerin planlanan tarihlerde tamamlanması için gerekli hassasiyetin gösterilmesini istiyor. İl Müdürlüğü olarak spor ve gençlik faaliyetlerinin gelişmesi adına yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirten Arslantürk, Akçakoca’da gerçekleştirilen yatırımların bölgeye değer katacağını ifade etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Tufanbeyli’de Otomobil Yangını Söz Konusu

Tufanbeyli'de bir otomobilde çıkan yangın, sürücünün ihbarıyla itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, araçta zarar meydana getirdi.
Haberler

Van Erciş Yolu’nda Minibüs Takla Attı

Van Erciş karayolunda bir minibüsün takla atması sonucu meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve güvenlik ekipleri gönderildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.