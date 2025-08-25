Zekeriya Arslantürk, Akçakoca Projelerini İnceledi

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ AKÇAKOCA’DA PROJE İNCELEMESİ YAPTI

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, Akçakoca’da devam eden önemli projeleri yerinde incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Ziyareti sırasında, Akçakoca’daki kız yurdunu, erkek yurdunu, stadyumu, gençlik merkezini, bin kişilik spor salonunu ve Boğaziçi gençlik merkezinin inşaatlarını gezdi.

PROJELERİN İLERLEYİŞİ GÖZDEN GEÇİRİLDİ

Zekeriya Arslantürk, devam eden çalışmaları dikkatlice inceleyerek yüklenici firmalardan ve teknik ekipten projelerin son durumu hakkında detaylı bilgi aldı. İlçeye kazandırılacak bu yatırımların gençler için büyük bir önem taşıdığını vurgulayan Arslantürk, projelerin planlanan tarihlerde tamamlanması için gerekli hassasiyetin gösterilmesini istiyor. İl Müdürlüğü olarak spor ve gençlik faaliyetlerinin gelişmesi adına yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirten Arslantürk, Akçakoca’da gerçekleştirilen yatırımların bölgeye değer katacağını ifade etti.